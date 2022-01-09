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«Аталанта» разгромила «Удинезе», Миранчук вышел на 74-й и отдал две голевые передачи

«Аталанта» разгромила «Удинезе», Миранчук вышел на 74-й и отдал две голевые передачи
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Сегодня, 9 января, на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине в рамках 21-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Удинезе» принимал «Аталанту». Гости одержали победу – 4:2.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич. Через пять минут Луис Мурьель увеличил разницу в счёте после передачи украинского хавбека гостей Руслана Малиновского. В конце тайма Малиновский отличился сам. На 59-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Аталанты» Берат Джимсити. Отметим, что с 74-й минуты в матче принимал участие российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук. Спустя две минуты Мурьель забил четвёртый мяч своей команды с передачи Миранчука, оформив дубль. «Удинезе» отыграл один мяч усилиями Бету. На 89-й минуте Йоаким Мехле с передачи Миранчука довёл матч до крупного, через три минуты Маттео Пессина установил окончательный счёт – 2:6 в пользу «Аталанты».

«Аталанта» занимает в турнирной таблице чемпионата четвёртую строчку с 41 очком. «Удинезе» (20) – 14-й.

Италия - Серия А. 21-й тур
09 января 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 6
Аталанта
Бергамо
0:1 Пашалич – 17'   0:2 Мурьель – 22'   0:3 Малиновский – 43'   1:3 Джимсити – 59' (автогол)   1:4 Мурьель – 76'   2:4 Бету – 88'   2:5 Мехле – 89'   2:6 Пессина – 90+2'
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