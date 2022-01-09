«Удинезе» — «Аталанта»: видеообзор разгромной победы гостей с двумя голевыми от Миранчука

Сегодня, 9 января, на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине в рамках 21-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Удинезе» принимал «Аталанту». Гости одержали победу – 6:2.

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Счёт в матче на 17-й минуте открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич. Через пять минут Луис Мурьель увеличил разницу в счёте после передачи украинского хавбека гостей Руслана Малиновского. В конце тайма Малиновский отличился сам. На 59-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Аталанты» Берат Джимсити. Отметим, что с 74-й минуты в матче принимал участие российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук. Спустя две минуты Мурьель забил четвёртый мяч своей команды с передачи Миранчука, оформив дубль. «Удинезе» отыграл один мяч усилиями Бету. На 89-й минуте Йоаким Мехле с передачи Миранчука довёл матч до крупного, через три минуты Маттео Пессина установил окончательный счёт – 6:2 в пользу «Аталанты».



«Аталанта» занимает в турнирной таблице чемпионата четвёртую строчку с 41 очком. «Удинезе» (20) – 14-й.