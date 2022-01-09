«Почему нет?» Алексей Березуцкий — о потенциальном возвращении Василия Березуцкого в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о возможном возвращении брата Василия Березуцкого в ЦСКА.



«Естественно, проблема опыта у меня существует, от неё просто глобально никуда не деться. Сказать, что катастрофические какие-то ошибки — наверное, нет. Вот недельный цикл, например, неправильно был выставлен — такая ошибка была одна.



Допускаю ли я, что могу воссоединиться с Василием Березуцким в ЦСКА? Почему нет?» — сказал Алексей Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.



Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

Новость по теме Алексей Березуцкий: трёх новичков в ЦСКА зимой будет достаточно