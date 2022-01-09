Сёмин отреагировал на две голевые передачи Миранчука в матче с «Удинезе»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (6:2). Российский хавбек вышел на поле на 74-й минуте и отдал две голевые передачи.
«Лёша молодец. Делает то, что умеет. Чем больше ему будут давать мячей, тем больше будет результативных действий. В «Локомотиве» его искал каждый игрок, он получал мяч по 70-80 раз за матч. Он хорошо им распоряжался. Если так будет в «Аталанте», то он будет заметен», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Аталанта» занимает в турнирной таблице чемпионата четвёртую строчку с 41 очком. «Удинезе» (20) – 14-й.
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