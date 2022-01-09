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Защитник «Эвертона» Динь хочет перейти в «Астон Виллу». Клубы ведут переговоры

Защитник «Эвертона» Динь хочет перейти в «Астон Виллу». Клубы ведут переговоры
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Защитник «Эвертона» Лука Динь может продолжить карьеру в бирмингемской «Астон Вилле», сообщает Sky Sports.

По информации источника, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Француз хочет играть в команде Стивена Джеррарда.

Ранее появилась информация, что Динь перестал входить в планы главного тренера команды Рафаэля Бенитеса после подписания контракта с украинским защитником киевского «Динамо» Виталием Миколенко.

28-летний Динь стал футболистом английского клуба летом 2018 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями. Срок действия контракта французского футболиста с «Эвертоном» подходит к концу летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла»:

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