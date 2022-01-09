«Тоттенхэм» рассчитывает попрощаться с Н’Домбеле в январе

Английский «Тоттенхэм» рассматривает возможность ухода из клуба французского полузащитника Тангая Н’Домбеле в январе. Футболист может быть продан, отдан в аренду или быть включён в обмен по одному из футболистов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
25-летний Н'Домбеле перешёл в английский клуб из «Лиона» за € 60 млн в 2019 году. Под руководством Моуринью французский футболист принял участие в 57 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. В текущем сезоне Н'Домбеле в 14 матчах забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Рыночная стоимость игрока оценивается в € 38 млн.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заинтересован в приглашении игрока, но сейчас итальянский клуб занят подписанием других футболистов.
- 9 января 2022
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