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«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в службу эксклюзивных новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в службу эксклюзивных новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в службу эксклюзивных новостей (СЭН).

Требования: грамотность, знание спортивной тематики, оперативность, умение чётко и лаконично формулировать свои мысли, обязательность, стрессоустойчивость.

Приветствуется: опыт работы в интернет-изданиях, знание иностранных языков.

Присылайте заявки на электронную почту: s.murtazin@rambler-co.ru

В теме письма важно указать, в каких видах спорта вы хорошо разбираетесь.

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