«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в службу эксклюзивных новостей (СЭН).



Требования: грамотность, знание спортивной тематики, оперативность, умение чётко и лаконично формулировать свои мысли, обязательность, стрессоустойчивость.



Приветствуется: опыт работы в интернет-изданиях, знание иностранных языков.



Присылайте заявки на электронную почту: s.murtazin@rambler-co.ru



В теме письма важно указать, в каких видах спорта вы хорошо разбираетесь.