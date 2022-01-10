«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в службу эксклюзивных новостей
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«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в службу эксклюзивных новостей (СЭН).
Требования: грамотность, знание спортивной тематики, оперативность, умение чётко и лаконично формулировать свои мысли, обязательность, стрессоустойчивость.
Приветствуется: опыт работы в интернет-изданиях, знание иностранных языков.
Присылайте заявки на электронную почту: s.murtazin@rambler-co.ru
В теме письма важно указать, в каких видах спорта вы хорошо разбираетесь.
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