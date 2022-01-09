Гасперини: «Аталанта» думает о матче с «Интером», а не о победе в чемпионате Италии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 22-го тура итальянской Серии А с «Интером».



Уверен, что игра с «Интером» будет высочайшего класса. Это хорошая команда, которая сейчас переживает неплохие времена. Мы думаем о матче с ними, а не о победе в чемпионате Италии. Я очень хочу, чтобы «Аталанта» была конкурентоспособной командой, которая на данный момент является лучшей», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.



Матч «Аталанта» — «Интер» состоится 16 января. Начало — в 22:45 мск.



«Аталанта» с 41 очком в 20 матчах занимает в турнирной таблице чемпионата Италии четвёртое место. «Интер» с 46 очками идёт на второй позиции, отставая от лидирующего «Милана» на два очка, но имеет два матча в запасе.