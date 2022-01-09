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«Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой»

«Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой»
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«Рома» принимала «Ювентус» в 21-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на поле стадиона «Олимпико» в Риме. Гости одержали волевую победу со счётом 4:3.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам, который воспользовался результативной передачей полузащитника Жордана Верету. На 18-й минуте равновесие восстановил нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. Затем забили полузащитники Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини. Но гости смогли отыграться и вырвать победу. Отличились защитник Маттиа Де Шильо и полузащитники Мануэль Локателли и Деян Кулушевски. А на 81-й минуте защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил красную карточку. На 83-й минуте Пеллегрини не смог реализовать пенальти.

«Ювентус» набрал 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Рома» (32) – на восьмой позиции.

Италия - Серия А. 21-й тур
09 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 4
Ювентус
Турин
1:0 Абрахам – 11'   1:1 Дибала – 18'   2:1 Мхитарян – 48'   3:1 Пеллегрини – 53'   3:2 Локателли – 70'   3:3 Кулушевски – 72'   3:4 Де Шильо – 77'
Удаления: нет / де Лигт – 81'
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