«Атлетик» и «Алавес» разошлись миром в матче чемпионата Испании
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Сегодня, 9 января, на стадионе «Мендисорроса» в городе Витория в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Атлетик». Команды не смогли выявить победителя, матч завершился со счётом 0:0.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери – Гильермо Конехеро Санчес.
«Атлетик» за 21 матч в нынешнем розыгрыше испанской Примеры набрал 28 очков, команда располагается на 9-м месте в турнирной таблице. «Алавес» после 20 туров имеет в своём активе 17 очков и находится на 17-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», который в 21 игре набрал 49 очков.
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