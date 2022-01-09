Источник: «Зенит» просит у «Лиона» € 4,5 млн за Азмуна
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Российский «Зенит» планирует выручить за продажу иранского нападающего Сердара Азмуна € 4,5 млн. Французский «Лион» готов заплатить за футболиста € 3 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, «Лион» предлагает за Азмуна € 3 млн, но «Зенит» хочет выручить за своего игрока в 1,5 раза больше. Зимний трансфер – последний шанс «Зенита» выручить за Азмуна хоть какие-то деньги.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
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