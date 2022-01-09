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Экс-игрок «МЮ»: выгоняйте из клуба любого недовольного. Хочу видеть 11 счастливых игроков

Экс-игрок «МЮ»: выгоняйте из клуба любого недовольного. Хочу видеть 11 счастливых игроков
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Лу Макари раскритиковал игроков «красных дьяволов».

«Выгоняйте из клуба любого недовольного. Избавьтесь от них. 70 тыс. болельщиков «Юнайтед» не могут ошибаться каждую неделю. Эти игроки должны начать что-то показывать.

У вас есть деньги и хорошая жизнь, чего вы ещё хотите? Я начинаю злиться. Хочу видеть 11 счастливых футболистов, наслаждающихся игрой, но я не вижу этого.

Их нет, плюс они уступают в борьбе за мяч. Куда делась агрессия игроков?» — цитирует Макари Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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