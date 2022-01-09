Джеррард — о «МЮ»: новому тренеру нужно время. Их результаты не так плохи, как говорят

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии.
«Думаю, все по-прежнему понимают, что «Манчестер Юнайтед» — команда, которая хорошо играет на «Олд Траффорд». При благоприятных раскладах они способны победить любого.
Когда к работе приходят новые тренеры, им нужно время, чтобы построить командную индивидуальность и философию. Если вы посмотрите на их результаты, то они не так плохи, как говорят», — цитирует Джеррарда Daily Mail.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» состоится завтра, 10 января, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:55 мск.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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