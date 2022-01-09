Сборная Кабо-Верде переиграла Эфиопию на Кубке африканских наций
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Сборная Эфиопии и национальная команда Кабо-Верде встречались в рамках первого тура группового этапа Кубка африканских наций. Встреча прошла на стадионе «Пауля Бийя» в Камеруне. В итоге победа осталась за гостями с минимальным счётом.
Уже на 12-й минуте сборная Эфиопии осталась в меньшинстве. Яред Бай получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил. После этого инициатива полностью перешла в руки национальной команды Кабо-Верде. В компенсированное к первому тайму время единственный гол забил нападающий Жулио Тавареш, который воспользовался результативной передачей от форварда Гарри Родригеша.
Сборная Кабо-Верде набрала три очка и занимает второе место в группе «А». Национальная команда Эфиопии (0) – на последней позиции.
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