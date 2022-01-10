Кьеза получил повреждение в игре с «Ромой»

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза досрочно покинул поле на 32-й минуте матча 21-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (4:3). Итальянского футболиста заменил швед Деян Кулушевски.
На 11-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам, который воспользовался результативной передачей полузащитника Жордана Верету. На 18-й минуте равновесие восстановил нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. Затем забили полузащитники Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини. Но гости смогли отыграться и вырвать победу. Отличились защитник Маттиа Де Шильо и полузащитники Мануэль Локателли и Деян Кулушевски. А на 81-й минуте защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил красную карточку. На 83-й минуте Пеллегрини не смог реализовать пенальти.
«Ювентус» набрал 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Рома» (32) – на восьмой позиции.
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