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«Барса» хочет снизить зарплату Роберто, чтобы зарегистрировать Торреса

«Барса» хочет снизить зарплату Роберто, чтобы зарегистрировать Торреса
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Каталонская «Барселона» продолжает попытки зарегистрировать новичка команды Феррана Торреса.

По информации Sport.es, клубу всё ещё нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы заявить Торреса. Поэтому руководство сине-гранатовых хочет предложить защитнику команды Серхи Роберто пойти на снижение заработной платы.

Контракт Роберто с каталонским клубом истекает летом 2022 года, и игрок хочет остаться в «Барсе». Руководство сине-гранатовых рассчитывает, что футболист пойдёт на новые условия, а также согласится на снижение выплаты за оставшуюся часть сезона.

Каталонцы надеются, что успеют зарегистрировать Торреса к матчу 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом», который состоится в среду, 12 января.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

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