«Барса» хочет снизить зарплату Роберто, чтобы зарегистрировать Торреса

Каталонская «Барселона» продолжает попытки зарегистрировать новичка команды Феррана Торреса.
По информации Sport.es, клубу всё ещё нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы заявить Торреса. Поэтому руководство сине-гранатовых хочет предложить защитнику команды Серхи Роберто пойти на снижение заработной платы.
Контракт Роберто с каталонским клубом истекает летом 2022 года, и игрок хочет остаться в «Барсе». Руководство сине-гранатовых рассчитывает, что футболист пойдёт на новые условия, а также согласится на снижение выплаты за оставшуюся часть сезона.
Каталонцы надеются, что успеют зарегистрировать Торреса к матчу 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом», который состоится в среду, 12 января.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:
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