«Лион» и «ПСЖ» сыграли вничью

«Лион» принимал «ПСЖ» в рамках 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча проходила на поле стадиона «Стад де Люмьер» в городе Лион. Она завершилась ничейным исходом – 1:1.



Уже на 7-й минуте счёт открыл полузащитник «Лиона» Лукас Пакета, который воспользовался результативной передачей партнёра по команде — Бруно Гимарайнса. Но под занавес встречи гости всё-таки смогли отыграться. Равновесие восстановил защитник Тило Керер, который откликнулся на передачу полузащитника Эдуара Мишю. Примечательно, что оба футболиста вышли на замену. В итоге этот счёт остался неизменным до самого конца встречи.



«ПСЖ» набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу. «Лион» (25) – на 11-й позиции.