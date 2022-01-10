«Лион» и «ПСЖ» сыграли вничью
Поделиться
«Лион» принимал «ПСЖ» в рамках 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча проходила на поле стадиона «Стад де Люмьер» в городе Лион. Она завершилась ничейным исходом – 1:1.
Уже на 7-й минуте счёт открыл полузащитник «Лиона» Лукас Пакета, который воспользовался результативной передачей партнёра по команде — Бруно Гимарайнса. Но под занавес встречи гости всё-таки смогли отыграться. Равновесие восстановил защитник Тило Керер, который откликнулся на передачу полузащитника Эдуара Мишю. Примечательно, что оба футболиста вышли на замену. В итоге этот счёт остался неизменным до самого конца встречи.
«ПСЖ» набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу. «Лион» (25) – на 11-й позиции.
Комментарии
- 10 января 2022
-
00:57
-
00:47
-
00:40
-
00:40
-
00:38
-
00:35
-
00:01
- 9 января 2022
-
23:58
-
23:53
-
23:43
-
23:42
-
23:23
-
23:23
-
23:03
-
23:01
-
23:01
-
22:47
-
22:33
-
22:32
-
22:28
-
22:22
-
22:12
-
22:03
-
21:58
-
21:33
-
21:23
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
21:04
-
20:52
-
20:27
-
20:27
Партнерский контент