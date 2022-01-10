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«Лион» и «ПСЖ» сыграли вничью

«Лион» и «ПСЖ» сыграли вничью
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«Лион» принимал «ПСЖ» в рамках 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча проходила на поле стадиона «Стад де Люмьер» в городе Лион. Она завершилась ничейным исходом – 1:1.

Уже на 7-й минуте счёт открыл полузащитник «Лиона» Лукас Пакета, который воспользовался результативной передачей партнёра по команде — Бруно Гимарайнса. Но под занавес встречи гости всё-таки смогли отыграться. Равновесие восстановил защитник Тило Керер, который откликнулся на передачу полузащитника Эдуара Мишю. Примечательно, что оба футболиста вышли на замену. В итоге этот счёт остался неизменным до самого конца встречи.

«ПСЖ» набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу. «Лион» (25) – на 11-й позиции.

Франция - Лига 1. 20-й тур
09 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Пакета – 7'   1:1 Керер – 76'
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