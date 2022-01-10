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«Атлетико» и «Вильярреал» не выявили победителя в матче 20-го тура Примеры

«Атлетико» и «Вильярреал» не выявили победителя в матче 20-го тура Примеры
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В ночь с 9 на 10 января мск на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимал «Атлетико». Команды сыграли вничью – 2:2.

На 10-й минуте счёт открыл форвард «матрасников» Анхель Корреа. Аргентинец перехватил мяч у игрока хозяев в центре поля и нанёс удар по воротам «жёлтой субмарины». Корреа удалось перебросить мяч через голкипера Херонимо Рульи и забить гол.

Гол Корреа с центра поля:

На 23-й минуте Жерар Морено имел возможность забить с 11-метрового, но форварду не удалось реализовать пенальти. На 29-й минуте защитник хозяев Пау Торрес сравнял счёт.

Неудачный пенальти Жерара Морено:

Гол Торреса:

На 58-й минуте Альберто Морено вывел «Вильярреал» вперёд, голевую передачу оформил Жерар Морено. На 67-й минуте хавбек «Атлетико» Жоффрей Кондогбиа забил ответный мяч. В добавленное ко второму тайму время Кондогбиа заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Альберто Морено забивает в ворота «Атлетико»:

Кондогбиа сравнивает счёт:

Удаление Кондогбиа:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Льюис Бестард Сервера.

Испания - Примера. 20-й тур
09 января 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Корреа – 10'   1:1 П. Торрес – 29'   2:1 Морено – 58'   2:2 Кондогбиа – 67'
Удаления: нет / Кондогбиа – 90+2'
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