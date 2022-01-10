Эмери о Пике: вместо того, чтобы заткнуться, он попытался обмануть людей

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери жёстко высказался в адрес защитника «Барселоны» Жерара Пике после матча с «Атлетико» (2:2). В этой встрече судья отменил гол Даниэля Парехо, зафиксировав игру рукой.
Отвечая на вопрос об отменённом голе Эмери вспомнил, как арбитр не назначил пенальти в ворота «Барселоны» (1:3) в матче чемпионата Испании после игры Пике рукой. Также специалист остался недоволен высказываниями Пике о судействе в матче «Реал» — «Валенсия» (4:1).
«Момент с Пике в том матче — это был пенальти. Мяч явно коснулся его руки и мы проиграли ту игру. Вчера Пике писал в «твиттере» о судействе в другом матче. Нужно быть честным и не путать людей. Вместо того, чтобы заткнуться, он попытался обмануть людей. Мы не лояльны к VAR. Сегодня мяч попал Парехо в бедро и судья увидел, что он задел его руку. Я бы не свистнул за такое, но он свистнул, и я это принимаю», — приводит слова Эмери Marca
Ранее Пике поддержал «Валенсию», которая раскритиковала судейство в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом».
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