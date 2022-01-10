Впервые в истории Серии А сразу три англичанина вышли в стартовом составе одной команды

«Рома» принимала «Ювентус» в 21-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на поле стадиона «Олимпико» в Риме. Гости одержали волевую победу со счётом 4:3.

В стартовом составе столичной команды вышли сразу три английских футболиста – Крис Смоллинг, Тэмми Абрахам и Энсли Мэйтленд-Найлз. Это первый подобный случай в истории Серии А как минимум с сезона 1994/1995, когда подобная статистика начала фиксироваться, сообщает в «Твиттере» OptaPaolo.

«Ювентус» с 38 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, у «Ромы» 32 очка, команда находится на седьмой строчке. Лидирует в Серии А «Интер», набравший 49 очков в 20 матчах.

15 января «Ювентус» примет «Удинезе», а на следующий день «Рома» дома сыграет с «Кальяри».