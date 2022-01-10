Сарри прокомментировал поражение «Лацио» в матче с «Интером»

«Интер» принимал «Лацио» в 21-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.
Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри подвёл итоги матча.
«Мы провели хороший матч. Немного робко играли в первом тайме, но вторая половина матча была значительно лучше. До самого конца мы пытались сравнять счёт в игре с очень сильной командой.
Во втором тайме мы не боялись и играли в свой футбол. Мы не садились в глубокую оборону, не было ощущения, что «Интер» прижимает нас к воротам.
У нас получается что-то создавать в атаке в каждом матче, но над обороной надо работать. Надеюсь, прошедшая игра даст футболистам чуть больше уверенности», – приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на DAZN.
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