Верратти прокомментировал ничью в матче с «Лионом»

«Лион» принимал «ПСЖ» в рамках 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча проходила на поле стадиона «Стад де Люмьер» в городе Лион. Она завершилась ничейным исходом – 1:1.

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал прошедший матч.

«Я думаю, что это была очень хорошая игра между двумя отличными командами. На поле было много классных игроков.

Мы пропустили ранний гол, но продолжали играть и создавать моменты. Мне кажется, итоговый результат вполне заслуженный. Наверное, если бы Килиан забил со штрафного, нам бы удалось одержать победу.

Это был хороший матч, который наверняка понравился зрителям», – приводит слова Верратти официальный сайт «ПСЖ».

Парижский клуб лидирует в Лиге 1, набрав 47 очков в 20 матчах. «Лион» с 25 очками идёт на 11-м месте в турнирной таблице.