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Миранчук – второй игрок этого сезона Серии А, сделавший две голевые после выхода на замену

Миранчук – второй игрок этого сезона Серии А, сделавший две голевые после выхода на замену
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Сегодня, 9 января, на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине в рамках 21-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Удинезе» принимал «Аталанту». Гости одержали победу – 6:2.

С 74-й минуты в матче принимал участие российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук. Спустя две минуты Мурьель забил четвёртый мяч своей команды с его передачи. На 89-й минуте Йоаким Мехле с передачи Миранчука довёл матч до крупного.

Таким образом, Миранчук стал лишь вторым игроком, сделавшим две голевые передачи после выхода на замену в матче Серии А в этом сезоне, после полузащитника «Лацио» Луиса Альберто в матче с «Дженоа» в декабре (3:1).

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии «Интер» и «Дженоа» рассматривают возможность аренды российского полузащитника.

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