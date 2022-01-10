Рангник – о Кавани: «Он сказал мне, что останется в команде»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сказал, что форвард команды Эдинсон Кавани не собирается покидать клуб в ближайшее время.

«Мы с ним разговаривали почти полчаса. Он сказал мне, что останется в команде. Я могу на него положиться. Надеюсь, что он будет прикладывать все силы для успеха команды, а также будет примером для молодых игроков», – цитирует немецкого специалиста журналист BBC Саймон Стоун на своей странице в «Твиттере».

В этом сезоне 34-летний уругвайский нападающий сыграл за «Манчестер Юнайтед» 11 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Контракт Кавани с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.

Ранее появлялась информация об интересе к Эдинсону Кавани со стороны «Барселоны», «Севильи» и бразильского «Коринтианса».