Волевая победа «Ювентуса» над «Ромой», две голевые Миранчука. Главное к утру

«Ювентус» победил «Рому» в матче чемпионата Италии, Алексей Миранчук вышел на замену и отдал две голевые передачи в матче с «Удинезе», депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала бойкот болельщиками Fan ID. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой».

2. «Аталанта» разгромила «Удинезе», Миранчук вышел на 74-й и отдал две голевые передачи.

3. Журова: чем дольше фанаты будут бойкотировать, тем больше поводов для введения Fan ID.

4. Американский фигурист станет первым открытым небинарным участником зимней Олимпиады.

5. Назаров: останавливать регулярный чемпионат КХЛ — полный бред, не должны страдать все.

6. «Дженоа» может уволить Андрея Шевченко менее чем через два месяца после назначения.

7. Степанова показала форму российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине.

8. Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP.

9. Нападающий «Атлетико» Корреа забил гол с середины поля. Видео.

10. Эмери о Пике: вместо того, чтобы заткнуться, он попытался обмануть людей.