Волевая победа «Ювентуса» над «Ромой», две голевые Миранчука. Главное к утру

«Ювентус» победил «Рому» в матче чемпионата Италии, Алексей Миранчук вышел на замену и отдал две голевые передачи в матче с «Удинезе», депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала бойкот болельщиками Fan ID. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой».
2. «Аталанта» разгромила «Удинезе», Миранчук вышел на 74-й и отдал две голевые передачи.
3. Журова: чем дольше фанаты будут бойкотировать, тем больше поводов для введения Fan ID.
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