Юран: в «СКА-Хабаровск» может приехать иностранец из дальнего зарубежья

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал о возможном усилении своей команды перед стартом сезона в Футбольной национальной лиги.
«Может быть приедет иностранец из дальнего зарубежья. Пока не буду говорить кто. Нужно будет посмотреть на него в тренировках, в играх. Качества неплохие, но если подписывать, то через просмотр. А так – точечно мы уже усилились. То, о чём я говорил, что было видно из анализа — наши проблемные места, туда мы четверых футболистов и подписали. Так что один-два человека для усиления могут быть. У нас на каждой позиции сейчас есть конкуренция. Это большой плюс для команды, для меня. До игроков будет донесено: пожалуйста — на тренировках доказывайте, кто достоин выйти в стартовом составе», — приводит слова Юрана пресс-служба хабаровского клуба на официальном сайте.
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