5 клубов Серии А заинтересованы в полузащитнике «Интера». Сенси хочет остаться
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Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Футболистом интересуются пять команд итальянской Серии А, готовые арендовать хавбека. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, речь идёт о «Сассуоло», «Дженоа», «Сампдории», «Кальяри» и «Фиорентине», которые запросили возможность заключения арендного соглашения с 26-летним футболистом. Сам итальянец не хочет покидать команду. На днях его агент встретится с представителями «Интера».
Сенси выступает за «Интер» с 2020 года, подписав с командой 4-летний контракт. В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов провёл на поле 169 минут.
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