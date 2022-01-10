Лучший бомбардир «Ньюкасла» выбыл на два месяца из-за травмы

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Каллум Уилсон получил травму икроножной мышцы в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Как сообщает пресс-служба клуба, восстановление 29-летнего английского футболиста займёт восемь недель.
В нынешнем сезоне Уилсон является лучшим бомбардиром «Ньюкасла». Форвард принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги и забил 6 голов.
«Ньюкасл» в 19 встречах набрал 11 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 21 матче набравший 53 очка. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:
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