Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Краснодара»
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«Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с бывшим тренером «Норвич Сити» Даниэлем Фарке. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Немецкий тренер и клуб обсуждают условия контракта. На данный момент это основной кандидат для руководства клуба.
Напомним, Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководит командой с 2017 года. Тренер дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.
«Краснодар» находится без главного тренера после увольнения с этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.
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