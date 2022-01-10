Виталий Миколенко прокомментировал свой дебют в «Эвертоне»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко опубликовал пост в своём «инстаграме» после дебюта в составе «ирисок». Он провёл на поле 120 минут в матче Кубка Англии с «Халл Сити» (3:2).

«Мои первые 120 минут в футболке «Эвертона». Спасибо тренеру и партнёрам по команде. Поддержка болельщиков была важна для меня», — написал Миколенко.

Пост доступен в «инстаграме» Виталия Миколенко.

В основное время за «Эвертон» забили Демарай Грей и Андре Гомеш, в составе «Халла» отличились Тайлер Смит и Райан Лонгман. В дополнительное время победу команде из Ливерпуля принёс Эндрос Таунсенд. На счету Миколенко жёлтая карточка.

Видеообзор матча «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

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