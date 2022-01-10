Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании одноклубника Кокорина

Защитник итальянской «Фиорентины» Никола Миленкович входит в сферу интересов мадридского «Атлетико». По сведениям источника, сербский футболист подходит под тип защитника, который нравится главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне. Об этом сообщает Fiorentinanews со ссылкой на TMW.
24-летний Миленкович перешёл в «Фиорентину» летом 2017 года из «Партизана». В нынешнем сезоне сербский защитник в 16 матчах итальянской Серии А забил гол. Также на счету футболиста гол в двух матчах Кубка страны.
Контракт Миленковича с итальянским клубом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 23 млн.
«Вильярреал» — «Атлетико М». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 20 тур:
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