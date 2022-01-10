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Марадишвили: Гончаренко подошёл к Марио и спросил: «Ну что, оставляем Костю?»

Марадишвили: Гончаренко подошёл к Марио и спросил: «Ну что, оставляем Костю?»
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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал, как впервые тренировался с основной командой армейцев.

«Гончаренко впервые позвал меня на тренировку с основой, когда все разъехались по сборным. Я поработал две недели, всё неплохо получалось, вроде как Виктор Михалыч был доволен. В последний день этого двухнедельного цикла он подходит к Марио и спросил: «Ну что, оставляем Костю?» Марио ответил да, и с тех пор я регулярно тренировался с основой», — приводит слова Марадишвили Sport24.

Напомним, Марадишвили выступал за основную команду ЦСКА с 2019 по 2021 год. В сентябре прошлого года футболист перешёл в «Локомотив». В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 3 гола.

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