Марадишвили: Гончаренко подошёл к Марио и спросил: «Ну что, оставляем Костю?»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал, как впервые тренировался с основной командой армейцев.
«Гончаренко впервые позвал меня на тренировку с основой, когда все разъехались по сборным. Я поработал две недели, всё неплохо получалось, вроде как Виктор Михалыч был доволен. В последний день этого двухнедельного цикла он подходит к Марио и спросил: «Ну что, оставляем Костю?» Марио ответил да, и с тех пор я регулярно тренировался с основой», — приводит слова Марадишвили Sport24.
Напомним, Марадишвили выступал за основную команду ЦСКА с 2019 по 2021 год. В сентябре прошлого года футболист перешёл в «Локомотив». В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 3 гола.
- 10 января 2022
-
11:48
-
11:33
-
11:30
-
11:25
-
11:11
-
11:11
-
11:01
-
10:48
-
10:44
-
10:28
-
10:24
-
10:23
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:34
-
09:30
-
09:19
-
09:19
-
09:13
-
08:41
-
07:11
-
06:15
-
06:10
-
05:54
-
05:30
-
05:04
-
04:54
-
03:55
-
03:19
-
03:08
-
01:58
-
01:42