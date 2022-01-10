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Нападающий «Ювентуса» Кьеза рискует пропустить остаток сезона

Нападающий «Ювентуса» Кьеза рискует пропустить остаток сезона
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза получил травму в игре 21-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (4:3). 24-летний футболист покинул поле на 32-й минуте, уступив место Деяну Кулушевски. По сведениям источника, Кьеза рискует пропустить остаток сезона, так как у итальянского игрока подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Об этом сообщает DAZN.

24-летний Кьеза — воспитанник «Фиорентины». В «Ювентус» итальянский нападающий перешёл в октябре 2020 года на правах аренды с обязательством выкупа. В нынешнем сезоне Кьеза отметился двумя голами и тремя голевыми передачами в 14 матчах во всех турнирах. Также на счету футболиста два гола и голевая передача в четырех матчах Лиги чемпионов.

Летом 2021 года Кьеза стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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