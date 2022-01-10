Константин Марадишвили раскрыл подробности перехода из ЦСКА в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о переходе из ЦСКА в стан железнодорожников.



«Переход в «Локомотив» состоялся по щелчку — три-четыре дня, и я уже в другой команде. Узнал об этом, когда был с молодёжкой в Испании. По электронной почте прислали контракт, который я должен был подписать и отправить обратно. Трансфер был не таким, каким я его себе представлял у себя в голове — приехал на стадион, подписал контракт, пофоткался в форме. Все быстро — трансферное окно закрывалось, а меня ещё должны были заявить на Лигу Европы.



В последних матчах за ЦСКА, я либо вообще не выходил, либо на 15 минут. Хотелось окончательно стать основным, постоянно играть. Ты сам сказал, что я провел за ЦСКА 49 игр — где-то 40 из них в старте. А тут оказался на лавке. При переговорах «Локомотив» пообещал отцу: сто процентов буду играть. Плюс ко всему еврокубки. Когда прощался с ЦСКА, поговорил с Романом Юрьевичем Бабаевым. Он мне пожелал удачи, и сказал: двери ЦСКА для меня всегда открыты. При переходе в «Локомотив» выбирал не деньги. Я пришёл играть в еврокубках. В которых, кстати, и сыграл», — приводит слова Марадишвили Sport24.