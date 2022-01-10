Слуцкий объяснил, почему стадион ЦСКА ему нравится больше, чем любой другой в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал типажи футбольных стадионов, на которых ему нравится смотреть матчи. В частности, экс-наставник московского ЦСКА отметил арену, на котором проводят матчи армейцы.



«Эмирейтс» — лучший стадион Лондона? Нет. У всех своё представление о стадионах. Я не люблю такие стадионы круглые, как «Уэмбли», например. Я люблю арены по типу старых классических английских стадионов, которые выполнены квадратом. Лучшего просмотра футбола я добился на старом стадионе «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лейн». Ты сидишь и под тобой все играют. Идеальная картинка. Стадион ЦСКА очень нравится. Больше, чем любой другой», — рассказал Слуцкий на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА проводит домашние матчи на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, который был сдан в эксплуатацию в 2016 году.