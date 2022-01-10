Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Барселоне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб, сообщает Sport.es.



По информации источника, португальский форвард недоволен ситуацией в команде и руководством «Манчестер Юнайтед». Роналду сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что ему следует искать новую команду на случай, если ситуация не изменится. Мендеш находится в хороших отношениях с нынешним руководством «Барселоны» и готов предложить Роналду каталонцам. Учитывая, что главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает приобрести нового нападающего, клуб может рассмотреть кандидатуру Роналду.



Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на седьмой позиции. В 19 матчах подопечные Ральфа Рангника набрали 31 очко. Лидирует «Манчестер Сити» — 53 очка в 21 игре.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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