Главный тренер «Лиона»: надеюсь, трансфер Азмуна состоится

Главный тренер «Лиона» Петер Бош отметил, что рассчитывает на переход иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна во французский клуб.



«Надеюсь, трансфер состоится. Мы не знаем этого наверняка. Это зависит не от меня», — приводит слова Боша Footmercato со ссылкой на Prime Video.



Ранее сообщалось, что «Лион» предложил за Азмуна € 3 млн. При этом «Зенит» хочет выручить за своего игрока в полтора раза больше.



В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона-2021/2022. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.