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Источник: Василий Березуцкий присоединится к тренерскому штабу Алексея Березуцкого в ЦСКА

Источник: Василий Березуцкий присоединится к тренерскому штабу Алексея Березуцкого в ЦСКА
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Василий Березуцкий в скором времени войдёт в тренерский штаб Алексея Березуцкого в московском ЦСКА, сообщает Sport24.

Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе армейцев. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара».

Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

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