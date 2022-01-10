Источник: Василий Березуцкий присоединится к тренерскому штабу Алексея Березуцкого в ЦСКА
Поделиться
Василий Березуцкий в скором времени войдёт в тренерский штаб Алексея Березуцкого в московском ЦСКА, сообщает Sport24.
Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе армейцев. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара».
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».
Комментарии
- 10 января 2022
-
13:22
-
13:20
-
12:58
-
12:54
-
12:49
-
12:43
-
12:42
-
12:20
-
12:20
-
12:10
-
11:48
-
11:33
-
11:30
-
11:25
-
11:11
-
11:11
-
11:01
-
10:48
-
10:44
-
10:28
-
10:24
-
10:23
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:34
-
09:30
-
09:19
-
09:19
-
09:13
-
08:41
-
07:11
-
06:15
Партнерский контент