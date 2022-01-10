Гришин — о возвращении В. Березуцкого в ЦСКА: Алексею скорее нужен был опытный помощник

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на информацию о скором возвращении Василия Березуцкого в тренерский штаб армейцев.

«Если Алексей считает, что Василий сможет ему помочь, то всё логично. Но они оба — молодые тренеры. Скорее нужно было брать в штаб опытного специалиста. Всем известно, что Василий обиделся, когда пришёл Олич. Ну вернули — значит, вернули. Он пошёл за Гончаренко получать тренерскую практику, а теперь вернулся в родной клуб. Это читалось. Он должен был вернуться», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе армейцев. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара».