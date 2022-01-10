«Оренбург» проводит реконструкцию стадиона, из-за которого клуб не пустили в РПЛ год назад

Стадион «Газовик», на котором проводит домашние матчи «Оренбург», находится в реконструкции. Работы начались в июне 2021 года, а подрядчик обещает закончить их в августе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Футбольной национальной лиги в «Твиттере».

Напомним, именно стадион стал причиной, по которой Российский футбольный союз отказался пропускать «Оренбург» в розыгрыш Российской Премьер-лиги нынешнего сезона. В прошлом сезоне ФНЛ оренбургский клуб финишировал на второй позиции, но не смог пройти лицензирование, поэтому место в РПЛ досталось «Нижнему Новгороду». «Оренбург» подал апелляцию, которая была отклонена, так как «Газовик» не соответствовал минимальным требованиям по вместимости арены для клубов РПЛ. Эта цифра составляет 10000 мест, когда как стадион в Оренбурге вмещает 7500 зрителей.



После 25 туров ФНЛ нынешнего сезона «Оренбург» лидирует в соревнованиях, набрав 53 очка.