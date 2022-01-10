Мостовой — о возвращении В. Березуцкого в ЦСКА: у нас стёрлись грани последовательности

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о скором возвращении Василия Березуцкого в тренерский штаб армейцев.
«Для ЦСКА с возвращением Василия ничего не поменяется. Алексей в своё время тоже должен был уходить. У нас в футболе постоянно какой-то винегрет происходит. У нас давно стёрлись грани последовательности. Ничего не меняется, просто человек ушёл — человек пришёл. Уверен, никто из фанатов ЦСКА даже не задумывался, кто у Алексея помощник», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе армейцев. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара».
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