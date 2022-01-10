«ПСЖ» предлагает защитнику «Челси» годовую зарплату в € 7 млн

Французский «ПСЖ» заинтересован в подписании защитника английского «Челси» Антонио Рюдигера, у которого летом 2022 года истекает контракт с лондонским клубом. Парижане предлагают немецкому футболисту годовую зарплату в € 7 млн. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Foot Mercato.



По сведениям источника, 28-летний Рюдигер по-прежнему предпочитает перейти в мадридский «Реал», несмотря на то, что финансовое предложение французского клуба выше. Также в Рюдигере заинтересована «Бавария». С 1 января защитник может вести переговоры с любыми клубами напрямую.

Рюдигер стал игроком «Челси» в 2017 году, перейдя из итальянской «Ромы». В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в 27 матчах, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи.