«ПСЖ» предлагает защитнику «Челси» годовую зарплату в € 7 млн

Французский «ПСЖ» заинтересован в подписании защитника английского «Челси» Антонио Рюдигера, у которого летом 2022 года истекает контракт с лондонским клубом. Парижане предлагают немецкому футболисту годовую зарплату в € 7 млн. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Foot Mercato.
По сведениям источника, 28-летний Рюдигер по-прежнему предпочитает перейти в мадридский «Реал», несмотря на то, что финансовое предложение французского клуба выше. Также в Рюдигере заинтересована «Бавария». С 1 января защитник может вести переговоры с любыми клубами напрямую.
Рюдигер стал игроком «Челси» в 2017 году, перейдя из итальянской «Ромы». В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в 27 матчах, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
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