Мостовой — о Фарке в «Краснодаре»: клуб с амбициями, а опять назначают непонятно кого

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении бывшего наставника «Норвич Сити» Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

«В «Краснодар» опять назначают непонятно кого. Команда с такими амбициями. Да, лучше взять иностранного тренера, но хорошего, видного и опытного. И то не факт, что что-то получится. Пришли к какому-то неизвестному немцу. Стратегия непонятна. В футболе России всё стерлось, лишь бы попасть, заработать, и всё. Получится — ура! Не получится — заработал и уехал. Таким, к сожалению, стал футбол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» находится без главного тренера после увольнения с этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.