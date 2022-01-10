Болельщики «Тоттенхэма» освистали Н’Домбеле после победы. Он хочет покинуть команду
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Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле хочет покинуть команду. Футболиста освистали собственные болельщики после победы над «Моркамом» (3:1) в 1/32 финала Кубка Англии. Об этом сообщает The Athletic.
По сведениям источника, 25-летний французский футболист будет настаивать на своём уходе из команды в зимнее трансферное окно.
25-летний Н'Домбеле перешёл в английский клуб из «Лиона» за € 60 млн в 2019 году. Под руководством Моуринью французский футболист принял участие в 57 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. В текущем сезоне Н'Домбеле забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 14 матчах. Рыночная стоимость игрока оценивается в € 38 млн.
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