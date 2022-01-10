Арустамян: ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» заинтересованы в подписании Уткина

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Ахмат», входит в сферу интересов трёх клубов РПЛ. Заинтересованность в игроке проявили «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своём Youtube-канале.
22-летний Уткин — воспитанник «Краснодара». «Ахмат» арендовал полузащитника у «быков» на этот сезон без возможности выкупа. В нынешнем сезоне российский футболист забил шесть голов и отдал одну голевую передачу в 17 матчах РПЛ. На его счету также есть гол в одном матче Кубка страны.
Действующее соглашение Уткина с «Краснодаром» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.
«Ахмат» с 27 очками в 18 турах занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место.
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