Алексей Березуцкий рассказал об изменениях в жизни после назначения на пост тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о том, как назначение на пост наставника армейцев повлияло на его жизнь.

«Нельзя сказать, что она кардинально изменилась, но, естественно, изменилась. Всё время, которое у меня есть, я посвящаю этой работе. А когда ты футболист или помощник тренера – это немножко по-другому. Когда ты становишься ответственным за всё и за всех, то со временем проблемы возникают.



Ситуация поменялась кардинально. Нельзя сказать, что, когда ты футболист, игра не забивает всю твою голову, она, конечно, забивает постоянно. Но в меньшей степени. В любом случае ты футболист, но ты вечером пошёл в ресторан, а утром у тебя тренировка. Ты хочешь – не хочешь думаешь о том, что тебе съесть, что тебе нельзя пить, потому что тебе завтра тренироваться. Это всё равно занимает всё время. Во сколько тебе надо лечь спать. Сейчас в плане что есть и что пить мне гораздо проще, но то, что голова постоянно забита футболом, это 100%», — сказал Березуцкий в интервью, опубликованном на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.