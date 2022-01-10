Березуцкий рассказал, кому позвонил первому после назначения на пост главного тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о своих первых действиях после назначения главным тренером армейцев, которое произошло в июне 2021 года.
«Набрал администратору команды и сказал: «Завтра едем на сборы, я главный тренер». А если из тренеров, то никому не набирал. Общался со Слуцким через какое-то время. Но сразу никому не звонил.
Я постарался все советы получить до этого момента – в 28 лет, в 29 лет. Когда был помощником, когда был футболистом. Когда ты задаёшь интересующие вопросы, ты в этом направлении начинаешь развиваться. С другой стороны, звонок другу можно использовать практически всегда. Любой тренер пользуется, чтобы узнать другое мнение, проконсультироваться, а что сделать в такой ситуации? Тут, конечно, всегда есть кому позвонить. Слуцкий – один из таких людей. Суть в том, что точный ответ тебе не даст ни Газзаев, ни Слуцкий, ни Гончаренко. Они могут дать совет, направить», — рассказал Березуцкий на Youtube-канале «Nobel».
- 10 января 2022
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