«Барселона» объявила о продлении контракта с Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити продлил контракт с каталонским клубом до 30 июня 2026 года, сообщает пресс-служба команды. Французский футболист пошёл на сокращение зарплаты.

«Барселона» желает публично выразить благодарность Самуэлю Умтити за его готовность и преданность, которую он продемонстрировал по отношению к клубу. Благодаря этому продлению контракта «Барселона» сможет зарегистрировать Феррана Торреса в Испанской профессиональной футбольной лиге», — говорится в сообщении.

28-летний Юмтити стал игроком «Барселоны» в 2016 году, перейдя из «Лиона». В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями. Согласно данным портала Transtermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

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