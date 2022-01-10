«Барселона» объявила о продлении контракта с Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити продлил контракт с каталонским клубом до 30 июня 2026 года, сообщает пресс-служба команды. Французский футболист пошёл на сокращение зарплаты.
«Барселона» желает публично выразить благодарность Самуэлю Умтити за его готовность и преданность, которую он продемонстрировал по отношению к клубу. Благодаря этому продлению контракта «Барселона» сможет зарегистрировать Феррана Торреса в Испанской профессиональной футбольной лиге», — говорится в сообщении.
28-летний Юмтити стал игроком «Барселоны» в 2016 году, перейдя из «Лиона». В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями. Согласно данным портала Transtermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:
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