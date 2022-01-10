«Чуть-чуть офигел». А. Березуцкий — об увольнении Олича и скандальном интервью хорвата

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался по поводу увольнения экс-наставника армейцев Ивицы Олича, а также прокомментировал скандальное интервью специалиста.

«Какие-то причины увольнения Олича мне понятны. Внутри себя у меня есть ответ на этот вопрос, но это не значит, что я его буду озвучивать.



Что касается его интервью, это интервью расстроенного человека, не более того. Здесь он борщанул, наверное. То, что он говорил, это просто невозможно. И даже не из-за того, что я в ЦСКА 20 лет и так далее. Я просто не понимаю, зачем в любой должности делать любую работу, футболиста, администратора, если ты не хочешь делать ее нормально. Я чуть-чуть офигел. От слов, от всего в общем. Легко говорить такие вещи, но вопрос в том, что он про себя ничего не сказал. Это самое интересное. Люди не любят про себя говорить. Вот это хуже. А ведь есть люди, которые могут это сделать. Он дал интервью, но ничего не произошло, никому не стало от этого ни холодно, ни жарко. А про себя он ничего не сказал. Зря. Общаться тут тяжело. Судя по интервью, он сильно расстроен. О чём общаться?» — сказал Березуцкий в интервью, опубликованном на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.