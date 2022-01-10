А. Березуцкий: цель ЦСКА в этом году — выиграть чемпионат России

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о целях, которые поставлены перед московской командой на сезон.



«Цели и задачи всегда присутствуют. И они всегда максимальные. Какая цель в этом году у ЦСКА? Выиграть чемпионат России. Она всегда есть – цель выиграть чемпионат России. Возможно ли её выполнить? Ещё возможно, но не факт», — рассказал Березуцкий на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.



39-летний Березуцкий был назначен главным тренером ЦСКА летом 2021 года, заменив на этом посту хорватского специалиста Ивицу Олича. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги московская команда занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, набрав в 18 матчах турнира 30 очков.



Первый матч после зимней паузы в чемпионате ЦСКА проведёт с московским «Спартаком» 26 февраля.