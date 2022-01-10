А. Березуцкий: цель ЦСКА в этом году — выиграть чемпионат России

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о целях, которые поставлены перед московской командой на сезон.
«Цели и задачи всегда присутствуют. И они всегда максимальные. Какая цель в этом году у ЦСКА? Выиграть чемпионат России. Она всегда есть – цель выиграть чемпионат России. Возможно ли её выполнить? Ещё возможно, но не факт», — рассказал Березуцкий на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.
39-летний Березуцкий был назначен главным тренером ЦСКА летом 2021 года, заменив на этом посту хорватского специалиста Ивицу Олича. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги московская команда занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, набрав в 18 матчах турнира 30 очков.
Первый матч после зимней паузы в чемпионате ЦСКА проведёт с московским «Спартаком» 26 февраля.
- 10 января 2022
-
16:25
-
16:16
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:49
-
15:38
-
15:28
-
15:22
-
15:11
-
15:05
-
14:40
-
14:31
-
14:31
-
14:29
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:59
-
13:59
-
13:41
-
13:36
-
13:32
-
13:28
-
13:22
-
13:20
-
12:58
-
12:54
-
12:49
-
12:43
-
12:42
-
12:20
-
12:20
-
12:10
-
11:48