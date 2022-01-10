Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

А. Березуцкий: цель ЦСКА в этом году — выиграть чемпионат России

А. Березуцкий: цель ЦСКА в этом году — выиграть чемпионат России
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о целях, которые поставлены перед московской командой на сезон.

«Цели и задачи всегда присутствуют. И они всегда максимальные. Какая цель в этом году у ЦСКА? Выиграть чемпионат России. Она всегда есть – цель выиграть чемпионат России. Возможно ли её выполнить? Ещё возможно, но не факт», — рассказал Березуцкий на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.

39-летний Березуцкий был назначен главным тренером ЦСКА летом 2021 года, заменив на этом посту хорватского специалиста Ивицу Олича. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги московская команда занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, набрав в 18 матчах турнира 30 очков.

Первый матч после зимней паузы в чемпионате ЦСКА проведёт с московским «Спартаком» 26 февраля.

Новость по теме
«Чуть-чуть офигел». А. Березуцкий — об увольнении Олича и скандальном интервью хорвата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022